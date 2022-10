Interlakner Parlament – Von Pandemie und Abwasser geprägt Der Grosse Gemeinderat genehmigte das rote Budget 2023. Hingegen lehnte er aus Spargründen eine Sanierung des Sekundarschulhauses ab. Alex Karlen

Die ARA in Interlaken wird ab nächstem Jahr vom Gemeindeverband Abwasser Region Interlaken betreut, was sich negativ auf das Budget 2023 auswirkt. Foto: Bruno Petroni

«Das Budget 2023 ist noch immer sehr stark von der Pandemie geprägt», sagte Finanzvorsteher Christoph Betschart (FDP) an der Sitzung des Grossen Gemeinderates (GGR) Interlaken vom Dienstagabend in der Sek-Aula. Die Auswirkungen des Lockdown seien insbesondere bei den nach wie vor tiefen Steuererträgen juristischer Personen spürbar. Aber, so Betschart: «Die Touristen kommen wieder.»