Nach Vorstoss im Parlament – Von Lesbos nach Ostermundigen Der Berner Vorort will im Alleingang Flüchtlinge aufnehmen, die auf den griechischen Inseln gestrandet sind. Geht das überhaupt? Mara Traffelet

Bild aus dem Flüchtlingscamp Kara Tepe, Herbst 2020. Foto: AFP

Vor gut einer Woche diskutierte der Grosse Gemeinderat in Ostermundigen einen nicht alltäglichen Vorstoss. Anlass war die Situation der Migrantinnen und Migranten, die bis heute auf den griechischen Inseln unter prekären Umständen leben. In Ostermundigen wurden die Abstandsregeln eingehalten, das Sprechpult desinfiziert und alle trugen eine Maske. In den Camps leben zehnmal so viele Menschen, als es der Platz erlaubt.

Adrian Tanner (Grüne) – aktueller Präsident des Grossen Gemeinderats Ostermundigen – hatte im Herbst 2020 den Vorstoss «einen Beitrag leisten zur Linderung der Not in den Lagern für Geflüchtete» lanciert. Nun wurde dieser angenommen. Unterstützung für den Vorstoss kam vor allem aus den Reihen der SP, der Grünen und der GLP.