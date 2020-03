Zu Besuch beim Rockabilly-Club – Von Lederjacken und Motorrädern Totenschädel, Strassenschilder, Konföderiertenflagge: Das ehemalige Hotel-Restaurant Eywald in Rüschegg dient den Red Ducks als Vereinslokal. Sheila Matti

Eigentlich bleiben die Red Ducks lieber unter sich. Ausnahmsweise geben Nikki und Michu (links) Einblick in ihre Welt. Foto: Susanne Keller

Es fühlt sich an wie Texas. Betritt man das ehemalige Hotel-Restaurant Eywald, trifft man als Erstes auf eine alte Cowboystatue, später auf einen übergrossen Totenkopf. In der Bar ist es schummrig, Zigarettenrauch liegt in der Luft. An den Wänden hängen Strassenschilder, Route 66, Bilder von Elvis Presley, Johnny Cash, Marilyn Monroe. Und aus den Lautsprechern tönt Rock ’n’ Roll.