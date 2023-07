Tagestipp: Markus Aerni & Sweet Trouble – Von Köniz nach Tennessee Ein bisschen Country, Blues und Rock ’n’ Roll: Markus Aerni & Sweet Trouble spielen unter der grossen Linde im Schlosshof Köniz. Martina Hunziker

Fernwehmusik für die Daheimgebliebenen: Markus Aerni & Sweet Trouble. Foto: PD

Nichts spricht dagegen, sich im als Daheimgebliebene ausgestorbenen Bern wenigstens musikalisch ein bisschen in die Ferne tragen zu lassen. Wie wärs mit einem Ausflug in die sanften Hügel von Tennessee, einem Besuch in der Country-Hauptstadt Nashville, einer Flussfahrt auf dem Mississippi-River? Unter der grossen Linde im Schlosshof Köniz laden Markus Aerni & Sweet Trouble ein zu einer musikalischen USA-Reise, mit eigenen Songs sowie mit Covers aus dem Great American Songbook. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft sowie Multimedia Communication & Publishing studiert. Ihre Agenda füllt sich mit Kultur aller Art, wobei die klassische Musik darin oft einen bevorzugten Platz findet. Mehr Infos

