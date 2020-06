Kolumne «Bern&so» – Von Hengsten und Veganern Langsam kehrt wieder Normalität ein. Martin Burkhalter

Ich fuhr Tram, stand dann am Kiosk Schlange und trank einen Espresso im Café. Das Übliche halt. Und doch nicht ganz.

Im Tram sagte ein Mann im Overall zu seinem Kumpel, dass er auf Kurzarbeit sei und zu viel Bier trinke. Im Kiosk schrie ein Modi in ihr Smartphone, das sie vor sich in der Hand hielt: «Scheisse. Ich weiss nicht einmal, ob es meinen Job im Herbst noch gibt.» Im Café sagte die eine Mutter zur anderen, während sie den Kinderwagen hin- und herschob: «Gott, bin ich froh, wenn er wieder ins Büro kann.»

Später sass ich nachdenklich vor einem schweren Rotwein im Restaurant und schaute dem Regen zu. Dann hörte ich am Nebentisch den Satz «Wir nennen ihn schon Quartierhengst» und wurde ganz Ohr.

«Ja, Quartierhengst», sagte die Frau. Sie trug einen beigen Blazer, darunter eine weisse Bluse, um den Hals ein knallrotes Foulard. Sie trank Minzentee.

Die andere, im violetten Strickjäckchen, kicherte nur hinter vorgehaltener Hand und griff dann zu ihrem Mineralwasser.

«Du musst dir das mal vorstellen. Er lebt inzwischen bei der dritten Frau, im dritten Wohnblock des Quartiers.»

«Bei uns hatte auch ein Typ eine Affäre mit der Nachbarin», sagt die andere. Und dann, flüsternd: «Das ist letztes Jahr herausgekommen. Offenbar ist sogar das eine Kind von ihm!»

Die mit dem Foulard machte grosse Augen. Und ich nahm derweil einen grossen Schluck Wein und dann gleich nochmals einen, als sie nachhakte:

«Ja, aber wie lief das denn bei euch mit dem Quartierfest? War das nicht oberpeinlich?»

«Nein, nein, wir haben es ja gut mit ihm. Es isch haut, wies isch», sagte die im Strickjäckchen. «Apropos. Wir haben jetzt schon zwei Familien in der Nachbarschaft, die sich nur vegan ernähren. Weisst du, wie schwierig es ist, so ein Quartierfest zu organisieren?»