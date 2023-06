Bernerinnen im Sportfieber – Von heissen Köpfen und getarnten Männern: Sieben Antworten zum Frauenlauf Am Sonntag fällt der Startschuss zum 37. Frauenlauf. Mit weniger Teilnehmerinnen als auch schon. Dafür mit prominenten Walkerinnen. Regina Schneeberger

Wie bewahren die Läuferinnen trotz Hitze einen kühlen Kopf?

Ein Wasserbad sorgte auch in vergangenen Jahren schon für Abkühlung. Foto: Andreas Blatter

Am Sonntag ist Badiwetter vorhergesagt: 27 Grad und Sonnenschein. Oder wie es Olympia-Silbermedaillen-Gewinner und Frauenlauforganisator Markus Ryffel sagt: «Es ist Postkartenwetter.» Für das Publikum ausgezeichnete Bedingungen, um am Streckenrand eine erfrischende Glace zu schlecken. Für die Teilnehmerinnen aber wird es noch schweisstreibender als ohnehin schon. Optimale Lauftemperaturen wären um einiges tiefer: zwölf Grad und leicht bewölkt. Der Tipp vom Profi gegen die Hitze: «Über den Durst trinken.» Damit meint Ryffel natürlich nicht eine feucht-fröhliche Sause am Vorabend. «Es sollten sportgerechte Flüssigkeiten sein.» Sprich Wasser, Tee, Elektrolyt-Getränke. «Aber nur das trinken, was man bereits im Training getestet hat und was man gut verträgt», rät Ryffel. Die Organisatoren rechnen damit, dass die Läuferinnen 10’200 Liter Wasser und 9550 Liter Gatorade trinken werden. Sprich gut 130 Badewannen voller Flüssigkeit. Beim Thunplatz und im Ziel sorgen Wasserduschen für Erfrischung. Ausserdem starten einige Kategorien bereits vormittags, wenn die Maximaltemperaturen noch nicht erreicht sind.