Gemeindeversammlung Attiswil – Von Hallen und Abschieden Das Projekt «Sanierung Mehrzweckhalle» schreitet langsam, aber sicher voran. An der Gemeindeversammlung wurde ein Nachkredit bewilligt. Maximilian Jacobi

Die Mehrzweckhalle ist seit Jahren ein viel diskutiertes Thema im Dorf. Foto: Marcel Bieri

Mit Masken vermummte Gesichter, grosse Abstände zwischen den roten Plastikstühlen, nur der jeweilige Sprecher am Mikrofon trägt keine Maske – die Gemeindeversammlung in Attiswil fand, wie andernorts auch, mit eigenem Schutzkonzept in der Mehrzweckhalle statt. Es waren 35 Stimmberechtigte (knapp 2,5 Prozent) anwesend.

Das Budget 2021 wurde schnell abgehandelt. Im Gesamthaushalt wird mit einem Minus von gut 59’000 Franken gerechnet, im allgemeinen Haushalt mit einem solchen von knapp 37’500 Franken. Das Budget wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Sonderkommission gebildet

Der zweite Punkt auf der Traktandenliste betraf die geplante Sanierung der Mehrzweckhalle und die Bewilligung eines Nachkredits. Die Halle ist seit Jahren Thema im Dorf, an den letzten Gemeindeversammlungen wurde jeweils hitzig über das Projekt diskutiert.

Der bestehende Planungskredit von 100’000 Franken für die Renovation der Halle wurde inzwischen aufgebraucht. Der Gemeinderat beantragte weitere 25’000 Franken, um eine Vorlage für eine spätere Urnenabstimmung auszuarbeiten. Das Geld wird für die gebildete Sonderkommission benötigt, die mit der Unterstützung einer Arbeitsgruppe aus künftigen Nutzern der Halle die Vorlage ausarbeiten wird. Dieser Antrag wurde von den versammelten Stimmbürgern ebenfalls einstimmig genehmigt.

Am Ende der Versammlung verabschiedete sich Vizegemeindepräsident Sandro Cimeli (SP). Auch Gaudenz Schütz (parteilos), seit 2017 Gemeindepräsident von Attiswil, nutzte die Gelegenheit, um sich ein letztes Mal an die Versammlung zu wenden.