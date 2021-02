Am Hasliberg – Von Grünigen und Rochat starten im Europacup Am 18. und 19. Februar finden zwei FIS-Europacup-Slaloms der Herren im Skirennzentrum Hasliberg statt. Mit bekannten Gesichtern.

Pistenpräparation am Hasliberg für die beiden FIS-Europacup-Slaloms. PD

Bereit für die FIS-Europacup-Rennen am Hasliberg: Für die beiden Slaloms vom 18. und 19. Februar sind Athleten aus rund 20 Nationen gemeldet, wie die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG mitteilt. Die Schweizer Delegation wird angeführt von Marc Rochat und dem Schönrieder Noel von Grünigen.

«Es werden noch weitere Nachwuchsfahrer aus dem Berner Oberland am Start sein. Auch der Hasliberger Dominic Ott ist für die Rennen gemeldet und kann auf seiner Heimstrecke das Europacup-Debüt geben», heisst es in der Meldung.

Live im Stream verfolgen

Das Team des Skirennzentrums Hasliberg, Mitarbeiter der Bergbahnen Meiringen-Hasliberg und Swiss-Ski arbeiteten in den letzten Tagen an der Piste, um diese für die Rennen bereitzustellen. «Nun präsentiert sie sich in einem einwandfreien Zustand, und der Austragung der Rennen steht nichts im Weg.» Die Strecke wurde mit Wasser behandelt.

Leider müssten auch die Europacup-Rennen unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden, heisst es weiter. Damit die Skifans ihre Athleten dennoch live mitverfolgen können, werden die beiden Rennen gestreamt. Das Kamerateam von Mera Film aus Meiringen filmt die Rennen. Die Bilder werden kommentiert und per Internet live in die Wohnzimmer der Zuschauer übertragen. Die Rennen können unter folgendem Weblink https://skirennzentrum.ch/de/Winter/Livestream angeschaut werden.

pd/jss