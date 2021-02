Europacup am Hasliberg – Von Grünigen fährt in die Top 10 Für Noel von Grünigen enden die Heimrennen doch noch mit Zählbarem. Der 25-jährige Schönrieder wird im zweiten Rennen Neunter. Peter Berger

Für Noel von Grünigen endeten die beiden Europacup-Heimrennen am Hasliberg doch noch versöhnlich. Foto: Hans Peter Roth

Die Bilanz der beiden Europacup-Slaloms in Meiringen fällt durchzogen aus: Am Donnerstag hatte Noel von Grünigen mit bester Zwischenzeit im 1. Lauf kurz vor dem Ziel eingefädelt. Am Freitag resultierte für den Sohn von Riesenslalom-Legende Michael von Grünigen immerhin ein Top-10-Ergebnis. Dank einer Steigerung im zweiten Durchgang verbesserte sich der aktuelle Schweizer Slalommeister noch um sieben Positionen auf Rang 9. Dies entspricht seinem zweitbesten Resultat auf zweithöchster Stufe, nachdem er Anfang Jahr in Val Cenis (FRA) schon Platz 7 erreicht hatte. «Im zweiten Rennen fuhr der Ausfall vom Vortag noch im Hinterkopf mit; deshalb auch der Rückstand von mehr als einer Sekunde. Immerhin gelang mir mit der drittschnellsten Zeit im zweiten Lauf noch ein solider Abschluss der Heimrennen», bilanziert der Oberländer.

In der Europacup-Slalomwertung möchte von Grünigen Ende Saison in den Top 3 figurieren. Das würde ihm einen Fixplatz im Weltcup garantieren. Das dürfte indes schwierig werden. Nach den beiden Heimrennen liegt er auf dem elften Zwischenrang, und wie am Freitag ist er auch da nur drittbester Schweizer. Der Rückstand auf den Podestplatz beträgt bei drei ausstehenden Rennen durch den Stangenwald 88 Punkte. Der Schönrieder gibt sich noch nicht geschlagen: «Die anderen Fahrer haben ihre Punkte auch noch nicht im Trockenen. Ich glaube weiterhin an meine Chance. Form und Selbstvertrauen stimmen grundsätzlich. Wenn ich mein fahrerisches Können abrufen kann, kann ich vorne mitspielen und mein Ziel noch erreichen.»

Im Weltcup konnte der Simmentaler diesen Winter am Nachtrennen von Schladming ein Ausrufezeichen setzen. Mit Startnummer 62 hatte er Ende Januar in der Steiermark den 19. Rang belegt und sich bei bisher zwölf WC-Starts zum zweiten Mal in den Punkterängen klassieren können.