Loubegaffer – Von Graffenrieds Corona-Frust und ein Missenbaby Der Stadtpräsident hält den Impfskeptikern entgegen, und die Ex-Miss Schweiz Alina Buchschacher im Mutterglück. Das sind die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Stadtpräsident Alec von Graffenried hat sich Gedanken zum Nutzen des Impfens gemacht. Foto: Raphael Moser

Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) hat Corona-Frust. Er hat sich Gedanken über den Unmut gemacht, den Massnahmenskeptiker wöchentlich an einer Demonstration in Bern zum Ausdruck bringen. Er sieht die Schuld dafür auch bei den Gesundheitsbehörden. Es sei diesen nicht gelungen, eine wichtige Botschaft zu vermitteln: «Die Leute sagen: ‹Es geht um meine Gesundheit. Ich entscheide selbst, ob ich mich impfen lassen will oder nicht. Das geht niemanden etwas an.› Dann wird Druck aufgebaut, dass sie sich gleichwohl impfen.» Doch da gibt es ein grosses Missverständnis, wie der Stadtpräsident auf Radio Chico sagte: «Bei der Corona-Impfung geht es um die Volksgesundheit. Es geht vor allem um die Gesundheit von denjenigen, die verletzlich sind. Das hat man bislang den Leuten in der Schweiz zu wenig klargemacht.»