Städtediplomatie in Wien – Von Graffenried trifft seine Kollegen von Wien und Berlin Es ist Diplomatie unter Stadtpräsidenten: Alec von Graffenried ist nach Wien gereist, wo er sich mit den Bürgermeistern von Wien und Berlin getroffen hat. Stefan Schnyder

Drei Stadtpräsidenten in Wien: Michael Müller (Berlin), Michael Ludwig (Wien) sowie der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (von links). Foto: zvg

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) hat eine diplomatische Ader. Der Austausch mit Präsidenten oder Bürgermeistern von anderen Städten ist ihm wichtig. Das zeigt auch seine aktuelle Reise. Er hält sich bis am Freitag in der österreichischen Hauptstadt Wien auf, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Er traf dort mit Michael Ludwig, dem Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien, und mit Michael Müller, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, zusammen. Unter dem Titel «Aktive Städtediplomatie für eine gute Zukunft für alle» haben die drei Stadtchefs eine gemeinsame Erklärung verabschiedet.