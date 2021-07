Kontroverse um «Megafon»-Bildmontage – Von Graffenried setzt umstrittenen Tweet ab Alec von Graffenried schlägt sich in einem Streit zwischen dem Mediendienst der Reitschule und dem Verlagshaus Tamedia auf die Seite des Kulturzentrums. Stefan Schnyder

Stadtpräsident Alec von Graffenried äusserte sich am Freitag ungefragt auf Twitter zum Streit zwischen dem «Megafon» und dem Verlagshaus Tamedia. Foto: Adrian Moser

Alec von Graffenried (GFL) war am Freitagmorgen weit weg von Bern. Er weilte quasi in diplomatischer Mission in Wien. Am Donnerstag traf er seine Amtskollegen von Wien und Berlin, Michael Ludwig und Michael Müller.

Doch offenbar liess ihn in Wien eine Geschichte nicht los, die seit Sonntag in den sozialen Medien die Gemüter erhitzt. Um 8.20 Uhr setzte er auf Twitter eine Meldung ab: «1:0 in glasklarer Analyse fürs Megafon gegen Rutishauser», schrieb der Stadtpräsident. Er erhielt dafür 320 «Gefällt mir»-Rückmeldungen, aber auch kritische Kommentare. Zum Beispiel vom Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner.