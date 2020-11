Die Wahlen kurz und bündig – Von Graffenried gewinnt Stapi-Wahl, ist aber noch nicht gewählt Alec von Graffenried gewinnt den Kampf ums Stadtpräsidium. Damit er aber weiterregieren darf, muss er auch als Gemeinderat bestätigt werden.

Das Rathaus, der Schauplatz der Resultatverkündung, ist hell erleuchtet. Foto: Adrian Moser Die bürgerlichen Bündnispartner Bernhard Eicher (FDP) und Thomas Fuchs (SVP) warten im Rathaus auf die Ergebnisse. Foto: Adrian Moser 1 / 11

Stapi-Wahl: Von Graffenried schlägt Theiler

Alec von Graffenried von der GFL holt bei der Stapi-Wahl die meisten Stimmen. Damit er Stadtpräsident bleibt, muss er aber auch in den Gemeinderat kommen. Foto: Raphael Moser

Der bisherige Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) hat die Wiederwahl geschafft. Er holt 34’930 Stimmen (93,5 Prozent), 2413 Personen sprachen sich für seinen Kontrahenten Stefan Theiler (Enselmbe c’est tous) aus.

Trotz seinem Sieg, ist damit noch nicht sicher, dass von Graffenried auch in den kommenden vier Jahren die Stadt Bern präsidieren wird. Damit er Stapi bleibt, muss er die Wiederwahl in den Gemeinderat schaffen. Die Ergebnisse zu dieser Wahl folgen im Verlauf des Abend. Falls von Graffenried den erneuten Sprung in den Gemeinderat verpassen sollte, wird das Stadtpräsidium an einen gewählten Gemeinderat oder eine gewählte Gemeinderätin fallen.