Berner Stapi in den USA – Von Graffenried besucht Bürgermeister-Seminar in New York Mitte Juli fliegt Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried nach New York, um an einer Weiterbildung für Bürgermeister teilzunehmen.

Alec von Graffenried zieht es in den nächsten Tagen in die USA: Der Berner Stadtpräsident wird Mitte Juli in New York an einer viertägigen Führungsausbildung für Bürgermeister teilnehmen. Eingeladen dazu wurde er von Bloomberg Philantropies, der Stiftung des Medienunternehmers und ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg.

Gemeinsam mit der Universität Harvard organisiere die Stiftung jährlich ein Seminar für 40 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus der ganzen Welt, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Bern. Die meisten Verantwortungsträger kämen dabei zwar aus den USA, in diesem Jahr sei aber die Stadt Bern eingeladen worden.

Nach von Graffenried werden Mitte August auch Stadtschreiberin Claudia Mannhart und Jonathan Gimmel, städtischer Digitalisierungsverantwortlicher, für einen viertägigen Kader-Folgekurs nach New York reisen. Teil des Programms wird auch ein Coaching während des folgenden Jahres sein.

Die Weiterbildungskosten werden nicht mit Steuergeldern bezahlt, sondern gehen zu Lasten der Bloomberg-Stiftung. Diese engagiert sich gemäss Communiqué für die «Fortentwicklung und die Verbesserung in den Themenbereichen Umwelt, öffentliche Gesundheit und staatliche Innovation».

