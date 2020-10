Was geht? Unsere Ausgehtipps – Von Gräsern und Bergschnecken Im kleinen Rahmen und auf geräumigen Flächen findet das Kulturprogramm dieser Woche statt. Trotzdem trägt es einen aus der Provinz raus. Flavia Von Gunten

Glanzlichter

«Gravity and Grace»: ein funkelnder Teppich aus Flaschenverschlüssen. Foto: El Anatsui. Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York

Manchmal hilft ihm ein ganzes Dorf. Viele Kunstwerke des ghanaischen Künstlers El Anatsui sprengen die Dimension, die ein Mensch allein bewältigen könnte: Tausende plattgedrückte Likörflaschenverschlüsse aus Aluminium, die durch unendlichfach gedrehte Kupferdrähte zu einer monumentalen Gesamtheit verwoben werden. Wer will, kann darin eine Metapher für Kolonialgeschichte und Globalisierung sehen. Oder sich einfach einlullen und berühren lassen von den glimmernden und spiegelnden Mosaikteilchen.

Kunstmuseum, Bern. Die Ausstellung dauert bis Sonntag, 1. November.

Kreuzklänge

Wieso nicht mal daheim einen Crossover aus Rock, Pop, Jazz und einem Hauch Elektronik geniessen? Foto: pd

Grosse Konzerthallen sind tabu im Moment, der Musikgenuss findet folglich im Kleinen statt. Dort, abseits der Mainstream-Masse, wartet so manche Neuentdeckung. Das Contemporary Jazz Quartett «HOME:» zum Beispiel, das ein Crossover aus Rock, Pop und Jazz spielt, ergänzt durch einen Hauch moderner Elektronik. Und nach eigenen Angaben stets versucht, die Regeln innerhalb des musikalischen Rahmens zu brechen.

Kunst- und Kulturhaus Visavis, Bern. Sonntag, 25. Oktober, 20.30 Uhr.

Provinzworte

In der Gesellschaft von Reg Frei (links) und Sandra Künzi leidet niemand an Langeweile. Foto: pd

In der urbanen Provinz ist die Stadt ein Dorf und man weiss, wie es läuft. Ausbrechen aus diesem bequem eingerichteten Gärtchen ohne Überraschungen ist angesichts der Pandemie nicht möglich. Eine solch eintönige Ausgangslage schreit geradezu nach komödiantischen Eingriffen, und solche sind zum Glück bereits vorgesehen. Durchgeführt werden sie von Reg Frei (Bass) und Sandra Künzi (Stimme). Frei reduziert gern komplexe Vorgänge und Künzi mag Jassen, Schafe und Feuer. Ja, diese Frauen bringen Schwung in die Provinz.

Quartierzentrum Villa Stucki, Bern. Freitag, 23. Oktober, 20.00 Uhr.

Filmgeschichte

Schwarzweissfilme sind eine Herausforderung für gegenwärtige Sehgewohnheiten. Foto: pd

Bereits zum achten Mal führen das Kino Rex und die Kinemathek Lichtspiel ihren Zyklus zur Filmgeschichte durch. Aktuell sind die 1920er-Jahre an der Reihe. Gezeigt wird der Dokumentarfilm «Der Mann mit der Kamera», uraufgeführt 1929 in Moskau, in dem ein ganzer Tag in einer sowjetischen Grossstadt dargestellt wird. Für den Liveton des Stummfilms sorgt Pianist Christian Henking.

Kino Rex, Bern. Sonntag, 25. Oktober, 15.30 Uhr.

Käsemenschen

Dieser Kurzgeschichtenband feiert seine Berner Premiere. Foto: Mikrotext.de

Die selbst deklarierte «längste Buchvernissage der Welt» hat dieser Band schon hinter sich. Zwölf Stunden lang, aufgeteilt auf vier Tage, las die Berner Autorin Anaïs Meier in Zürich ihre Kurzgeschichten vor. Die Berner Vernissage von «Über Berge, Menschen und insbesondere Bergschnecken» nimmt zwar weniger Zeit in Anspruch, ein rasanter Abend wird es aber auch hier kaum werden. Meiers Sätze in den treffsicheren Porträts von schrulligen Sonderlingen sind wie der Käse, dem eine Geschichte gewidmet ist: bhäbig und rezent. Kurz: Delikatessen!

Café Kairo, Bern. Donnerstag, 22. Oktober, 20.30 Uhr.

Spätwerk

Maler Franz Gertsch in seinem Druckatelier im Altenberg. Foto: Nicole Philipp

90 Jahre alt ist er und er arbeitet fast jeden Tag in seinem Atelier. Nun stellt Maler Franz Gertsch seine neusten Werke aus. «Gräser» lautet der Titel der Ausstellung, und der enthüllt bereits, was auf den drei Gemälden, die zwischen 2018 und 2020 entstanden sind, zu sehen ist. Das Motiv der schilfartigen Waldzwenke ist ein altbekanntes in seinem Schaffen, es taucht seit mehr als 20 Jahren in Holzschnitten und Gemälden auf, die ebenfalls zu sehen sind in der Ausstellung.

Museum Franz Gertsch, Burgdorf. Die Ausstellung eröffnet am Freitag, 23. Oktober, und dauert bis am Sonntag, 28. Februar 2021.