Oberländer Bands blicken zurück – Von geilen Pyroshows, einem Japan-Hype und Hunden auf der Bühne Colafluid, Cosmos, Pleroma – drei Rockbands, die über die Region hinaus für Furore sorgten, ohne den grossen Durchbruch zu schaffen. Ihre Frontmänner erinnern sich. Michael Gurtner Gabriel Berger Jürg Spielmann

Colafluid und das wilde Rockstar-Dasein

Eine Aufnahme aus dem Jahr 2005 aus dem Übungsraum von Colafluid mit Sänger Gage Plecic (vorne) und Gitarrist Patrik Steinmann (l.). Archivfoto: BOM

Keine Kompromisse. Stattdessen ein konsequentes, wildes Rockstar-Dasein in allen Facetten. Das ist es, was die Thuner Band Colafluid verkörperte und was sie ausmachte. Der frühere Mokka-Chef Pädu Anliker bezeichnete sie einst als «150% Rock ’n’ Roll». Das Mokka war es denn auch, wo die vier jungen Rebellen um Sänger Gage Plecic am 25. August 2000 um Mitternacht ihr erstes (und sogleich ausverkauftes) Konzert spielten. Zwei Tage davor lief auf dem damaligen Schweizer Musiksender Viva Swizz das Video zur ersten Single, «Feel».