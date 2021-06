Hüttenwart veröffentlicht sein eigenes Buch – Von fremdsprachigen Bergdohlen und… Bernhard Winkler verbringt seit sieben Jahren die Sommersaison auf 2562 Meter über Meer. Der Hüttenwart der Fründenhütte hat jetzt ein Buch veröffentlicht. Bruno Petroni

Bernhard Winkler, der Hüttenwart der Fründenhütte, publiziert dieses neue Buch. Foto: Bruno Petroni

Am liebsten hätte er das Buch inklusive Buchbinderei in Handarbeit in der Hütte erstellt: Schon seit Beginn seiner siebenjährigen Zeit als Hüttenwart dieser 1000 Höhenmeter über dem Oeschinensee stehenden Fründenhütte hält Bernhard Winkler die wichtigsten Geschehnisse, Themen und Logistikinformationen in einem Bildband fest. Und so entstand mit der Zeit eine ansehnliche Bibliothek.

«Ich entschloss mich, die Zeit zum Schreiben zu nutzen.» Bernhard Winkler

«Quasi als Beschäftigungsprogramm während der letztjährigen Corona-Saison entschloss ich mich, die Zeit zum Schreiben zu nutzen und die unterhaltsamsten Anekdoten in einem Buch zusammenzufassen», begründet der 59-Jährige die Beweggründe, die schliesslich zu seinem 135-seitigen Buch unter dem Titel «Suppe mit… Komfort oder Wurst?» geführt haben.