Vor 20 Jahren am Radio – Von Frauen, Männern und der Natur Professorin Heidi Schelbert nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es um Geschlechterrollen und die Umwelt ging. Was sie zu sagen hatte, gilt auch heute noch. Cornelia Leuenberger

Heidi Schelbert – Professorin und Sportlerin. Foto: Iris Andermatt

Anfang November 2001 war in der BZ zu lesen: «Nur halbe Menschen».

Heidi Schelbert war auf Radio DRS 2 zum Gespräch geladen. In der Sendung «Musik für einen Gast» erzählte die erste Ökonomie-Professorin an der Uni Zürich vor 20 Jahren von ihrer Leidenschaft für das Bergsteigen, vom Kanufahren und von den Schlittenhunden, die sie und ihr Mann in ihrem Haus in Wasen hielten – und mit denen sie an Rennen teilnahmen.

Sie sagte aber noch mehr. Nämlich zum Beispiel, dass sie sich immer wieder Gedanken darüber mache, was das Geschlecht im Beruf für eine Rolle spiele. Dabei kam sie zu interessanten Einsichten: Da Männer von Natur aus mit einer grösseren Muskelmasse und damit mehr Kraft ausgestattet seien als Frauen, seien sie «prädestiniert für Jobs wie Putzen, Einkäufe schleppen oder in der Krankenpflege».