Ausstellung in Geigenbauschule – Von Fiedeln und Meistergeigen In der Geigenbauschule Brienz lassen sich 400 Jahre Schweizer Geschichte anfassen, als Tanz- und Konzertmusik anhören und als Handwerk erleben. Sibylle Hunziker

Die Ausstellung macht Geigengeschichte auch hörbar – an der Eröffnung mit dem Ensemble Musique Simili, im Normalbetrieb mit Kopfhörern. Foto: Sibylle Hunziker

Dunkel und stumpf steht die erste Geige in der Reihe zur historischen Entwicklung des Streichinstrumentenbaus in der Schweiz. Der Kontrast zum glänzenden Lack ihrer Nachbarinnen ist hart. Wie aus einer anderen Welt wirkt die «Bauernfiedel», die während 400 Jahren in der Zwischenwand eines Hauses in Bellwald verborgen lag.