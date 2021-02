Unfall in ungesicherter Grube – Von Erdmassen verschüttet und erstickt Vor zwei Jahren kam ein 19-Jähriger in einer Grube um, die er für einen Landwirt aushob. Ob dieser Schuld am Unfall trägt, entscheidet nun das Gericht. Stephan Künzi

Vor zwei Jahren: Eine schlichte Kerze erinnerte an den jungen Mann, der in der Grube nebenan umgekommen war. Foto: Screen 20min

«Ich will ihn ja nicht im Gefängnis sehen. Aber es kann nicht sein, dass er sagt, mein Sohn habe als gerade mal 19-Jähriger seinen Tod selber verschuldet.»

Sichtlich geknickt sitzt der Vater des jungen Mannes vor Einzelrichter Marko Cesarov in Bern. In den nächsten Minuten wird er schildern, wie er jenen Abend Anfang Januar 2019 erlebt hat, der sein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Und wie er zum Landwirt steht, der sich nun wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht verantworten muss.

Die Polizei fasste das tragische Geschehen auf dem Hügelzug am Übergang vom Aaretal ins Emmental kurz und knapp so zusammen: Der 19-Jährige habe sich «im Rahmen von Aushubarbeiten in einer Grube aufgehalten, als er aus noch zu klärenden Gründen verschüttet wurde». Der junge Mann erstickte.