Serie «Oberländer im Ausland» – «Von einem Tag auf den anderen wurde mir gekündigt» Die gebürtige Oberländerin Linda Hofer lebt aktuell im südenglischen Brighton. Der Corona-Lockdown Mitte März traf sie voll. Nathalie Günter

In Einigen und Goldiwil aufgewachsen, zog es Linda Hofer schon immer hinaus in die Welt. Nach Abschluss der Berntor-Schule suchte sie einen Job und fand ihn in Irland. Die damals 19-Jährige wollte ein Jahr bleiben, daraus wurden vier. 2011 reiste sie nach Asien, um Englisch zu unterrichten, die Muttersprache ihrer Mutter.