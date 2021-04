Titel rückt für YB noch näher – Von Eifersüchteleien keine Spur Die Young Boys zeigen in Sitten eine unterschätzte Stärke. Und sie sehen, wie der FCB tags darauf gegen Vaduz verliert und damit die Türe zum vierten Titel in Folge weiter öffnet. Dominic Wuillemin

Nach dem Tor zum 0:1 durch Jean-Pierre Nsame (Mitte). Foto: Urs Lindt / Freshfocus

Der Dialog, der sich am frühen Sonntagabend in Sitten abspielt, geht in etwa so:

Marvin Spielmann: «Jordy, ich möchte den Penalty schiessen.»

Jordan Siebatcheu: «Ich bin an der Reihe.»

Marvin Spielmann: «Aber ich brauche dieses Tor unbedingt.»

Jordan Siebatcheu: (zögert)

Marvin Spielmann: «Jordy, ich habe in dieser Saison noch kein Tor erzielt.»

So erzählt das Spielmann, als ihm Siebatcheu den Penalty überlassen und er diesen zum 2:0 verwertet hat. Der 25-Jährige, der vor eineinhalb Jahren vom FC Thun nach Bern wechselte, bei den Young Boys aber auch verletzungsbedingt nicht auf Touren gekommen ist, wirkt in diesem Moment enorm erleichtert. Er sagt: «Ich musste kurz auf Jordy einreden. Aber er wusste, dass ich dieses Tor mehr brauche als er. Ich möchte mich ja nicht selbst zerfleischen, aber null Saisontreffer, das ist keine Bilanz für einen Offensivspieler.»