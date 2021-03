Stürmer Gabriel Kyeremateng – Von Dortmund und Stoke in die Berge Frühere Teamkollegen wie Kai Havertz bei Chelsea sind schon Stars, derweil macht Gabriel Kyeremateng seine ersten Schritte als Profi beim FC Thun. Peter Berger

Nach einem Tor zieht Gabriel Kyeremateng jeweils sein Trikot hoch. Foto: Marc Schumacher, Freshfocus

Fünf Monate ist Gabriel Kyeremateng beim FC Thun. Er habe sich sehr gut eingelebt, meint der 21-Jährige, gesteht aber, dass dies etwas Zeit in Anspruch genommen habe. «Als Stadtjunge war ich es nicht gewohnt, jeden Tag Berge zu sehen. Mittlerweile merke ich: Sie strahlen Ruhe aus, entsprechend geniesse ich ihren Anblick.»

Die Juniorenzeit verbrachte Kyeremateng in seinem Geburtsort Dortmund. Er begann bei TSC Eintracht Dortmund, bevor ein Spielerbeobachter den damals Sechsjährigen bei einem Hallenturnier entdeckte und zum grossen Stadtclub Borussia Dortmund holte. Beim BVB blieb er zwölf Jahre, wurde Deutscher Jugend-Meister und spielte bis zur U-18 für Deutschlands Nachwuchs-Auswahlen. 2018 wechselte er in die U-23-Mannschaft von Stoke City nach England, bevor er im vergangenen Oktober als Nachfolger von Ridge Munsy in Thun landete.