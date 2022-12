Grosse Ausgaben in Steffisburg – Von der Würde und der Bürde Steffisburg will in den nächsten Jahren mit der grossen Kelle anrühren. Die Gemeinde plant nach einer ausgabenschwachen Zeit etliche Investitionen. Das hat schöne Seiten, aber nicht nur. Roger Probst

Noch herrscht beim Fussballplatz Schönau Ruhe, bald entsteht aber eine Baustelle: Hier kommt die neue Steffisburger Schul-, Kultur- und Sportanlage hin. Foto: Christoph Gerber

«Steffisburg plant so grosse Investitionen wie noch nie.» Gemeinderat Konrad Moser (FDP) sprach am Freitag an der GGR-Sitzung aus, was schon länger klar ist. Das Geld, das ausgegeben wird, ist aber nicht einfach weg. Was damit gebaut wird, ist Mehrwert. So beispielsweise die Schul-, Kultur- und Sportanlage im Gebiet Schönau. Und dennoch hob Moser den Mahnfinger. «Mit jeder Investition steigen die Abschreibungen.» Bis 2027 rechnet die Gemeinde mit Ausgaben von 57,8 Millionen Franken. Bei gleichbleibender Steuerlage von 1,62 Einheiten könnte Steffisburg rund 36 Prozent selber stemmen. Die Neuverschuldung würde in diesem Fall 36,9 Millionen Franken betragen. Ein stattlicher Betrag.