Giro-Gewinner Jai Hindley – Von der Trikot-Panne beim Profidebüt zum Grand-Tour-Sieger Der Australier feiert mit dem Giro-Gesamtsieg seinen grössten Karriereerfolg. Für den 26-Jährigen ist es die Genugtuung für die bittere Niederlage vor zwei Jahren.

Herbie Egli

Jai Hindley hat sich einen Bubentraum erfüllt. Foto: Fabio Ferrari (Keystone)

Da stand er in der Arena von Verona, dem römischen Amphitheater, und hatte beim Abspielen der australischen Nationalhymne feuchte Augen. Jai Hindley genoss seinen grössten Triumph der Karriere im rosa Trikot und mit dem Pokal in den Händen. Der Australier vom Bora-Hansgrohe-Team verschwendete vor dem abschliessenden Zeitfahren kurz Gedanken an die Zeit vor zwei Jahren, als er sich genau dieses Szenario vorgestellt hatte und gescheitert war. 2020 hatte er das Leadertrikot und die Grand Tour im Schlusszeitfahren an den Briten Tao Geoghegan Hart verloren.