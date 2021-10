Das grosse Abc – Das müssen Sie über Wein wissen Was ist ein guter Jahrgang? Was bedeutet Terroir? Und woher hat ein Wein Zapfen? Ein Crashkurs in Önologie. Claudia Salzmann , Benjamin Bitoun , Lea Stuber

Nach der Läset haben die Trauben einen weiten Weg vor sich, bis sie als Wein im Glas sind. Im Bild ein Teil der Ernte des Weinguts Murmure du Vent von Martina Christe und Christoph Riesen. Foto: Raphael Moser

A wie Ancestrale, méthode

Statt den Wein ein zweites Mal mit → Hefe und Zucker zu vergären, findet nur eine Gärung statt. Der Most wird in einem Tank oder → Fass angegoren, danach in Flaschen gefüllt und verschlossen. Das entstehende Kohlendioxid kann nicht entweichen, so entsteht bei dieser Produktionsmethode, die eine Renaissance erlebt, auf einfachste Art ein Schaumwein.

B wie Blanc de noir

«Weisser aus Schwarz» bezeichnet einen aus Rotweinsorten gekelterten Schaumwein. Ein Blanc de blancs ist ein Champagner dann, wenn er ausschliesslich aus Chardonnay hergestellt wird. Andere weisse Champagner können rote Sorten wie Pinot noir und Pinot Meunier enthalten. Die weisse Farbe kommt daher, dass die Trauben direkt gepresst werden und nicht auf der Maische bleiben.