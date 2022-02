Thuner Fotograf – Von der Taxifahrt bis zur Ekstase Sich selbst fotografierende Chauffeure, fanatische Mullahs und Festivalfans in Trance: Christian Helmle nimmt das Publikum im Kunstmuseum Thun auf eine fotografische Zeitreise. Franziska Streun

Im Kunstmuseum Thun präsentiert der Thuner Fotograf in einer Einzelausstellung sein fotografisches Œuvre. Foto: Patric Spahni

Was haben ein junger Taxichauffeur, der sich selbst und Fahrgäste per Selbstauslöser fotografiert, und eine von der Zeit vergessene Mauer in Stralau gemeinsam? Oder die Trance von ekstatischen Mullahs an einem Maulid-Fest und jene von flippenden Fans am Gurtenfestival? Was verbindet aufgetürmte Kühlschränke in Kairo mit radelnden Menschen in Bern?