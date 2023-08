Von der Strasse abgekommen – Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Rüschegg Am Sonntagabend hat sich in Rüschegg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau starb noch an der Unfallstelle, ein Mann ist in kritischem Zustand.

Kurz vor 20 Uhr kam es am Sonntagabend in Rüschegg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Eine Frau verstarb noch an der Unfallstelle, ein Mann wurde in kritischem Zustand mit der Rega ins Spital gebracht.

Wie die Kantonspolizei Bern am Montag meldete, ereignete sich der Unfall in Rüschegg Gambach. Nach aktuellen Erkenntnissen war das Auto in Richtung Rüschegg Graben unterwegs, als es in einer Kurve rechts von der Strasse abkam. Darauf gelangte es ins Wiesland, überschlug sich und kam schliesslich beim Waldrand kurz vor einem Graben zum Stillstand.

Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten den Tod einer Fahrzeuginsassin nicht verhindern. Ein schwer verletzter Mann musste aus dem Auto geborgen werden. Er wurde in kritischem Zustand mit der Rega ins Spital geflogen.

Der betroffene Strassenabschnitt war während den Rettungs- und Unfallarbeiten komplett gesperrt. Im Einsatz standen neben verschiedenen Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern auch zwei Ambulanzteams. Zur Klärung des Unfalls und dessen genauen Umständen wurden Ermittlungen aufgenommen.

pd/msc

