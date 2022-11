Tagestipp: «Making Memories» – Von der Schuld unserer Vorfahren In einem Bühnenstück stellen zwei Theatermacher die Frage, welche Rolle ihre Grosseltern in der kolonialen Vergangenheit der Niederlande spielten. Ane Hebeisen

Auf der Suche nach Beweisen: Sven Peetoom. Foto: zvg

Beim Blättern in alten Fotoalben kommt schon mal die Frage auf, wie das wohl so gewesen ist, das Leben unserer Grosseltern. Waren sie so süss, wie man sie in Erinnerung hat? Woraus setzte sich ihr Glück zusammen? Was waren ihre Träume? Und was waren ihre dunklen Geheimnisse?

Diesen und anderen Fragen gehen auch die Theater- und Filmemacher Sebastian Gisi und Sven Peetoom im Stück «Making Memories» nach. Ihre Grosseltern sind in der ehemaligen Kolonie Niederländisch Indien, dem heutigen Indonesien, geboren und aufgewachsen. Mehr als 350 Jahre lang hatten die Niederländer das Land mit dem reichen Schatz an Gewürzen beherrscht und ausgebeutet. Am Ende war ihr Regime dermassen unpopulär, dass sich 1946 erbitterter Widerstand formierte, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Herrschaft wieder herrichten wollten.

Welche Rolle spielten in alledem die Vorfahren der Theatermacher? Nach aufwendigen Recherchen versuchen sie in diesem Stück Antworten zu liefern und stellen Fragen nach der Verantwortung und nach dem Grad ihrer kolonialen Verstrickungen. (ane)

