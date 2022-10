Thun: Tag der Gesundheitsberufe – Von der Schulbank rein in den OP-Kittel Gegen 180 Jugendliche nahmen im Kultur- und Kongresszentrum Thun Einblick in zwölf Gesundheitsberufe. Dabei wurde auch gepikst. Stefan Kammermann

Im KKThun wurden am kantonalen Tag der Gesundheitsberufe medizinische Berufe vorgestellt. Junge interessierte Menschen wurden dabei etwa instruiert, wie man sich an einer Operation einkleidet. Foto: Patric Spahni

Typische Berufssituationen standen am kantonalen Tag der Gesundheitsberufe im Kultur- und Kongresszentrum Thun im Mittelpunkt. Dabei wurde auch gepikst und zum Beispiel das eigene Blut im Labor auf Blutzucker analysiert. «Das Labor war besonders gut frequentiert», bilanzierte Carolina Conti, Ausbildungsleiterin Spital Simmental-Thun-Saanenland (STS) AG. Nicht, weil Jugendliche sich vorab für den Beruf im Labor interessierten, sondern vielmehr, weil an diesem Stand interaktiv ein Blick in die Gesundheitsberufe möglich war. Eben inklusive piksen.