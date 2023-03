Geflüchtete in der Schweiz – Von der Privatunterkunft zurück in den Bunker Knapp 80’000 Menschen aus der Ukraine sind seit dem Angriff Russlands in die Schweiz geflüchtet. Kantone und Gemeinden haben zunehmend Mühe, die Menschen unterzubringen und zu betreuen. Jetzt wurde sogar die Armee aufgeboten. Cyrill Pinto Adrian Schmid

In Winterthur haben die Behörden die Kaserne Teuchelweiher zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Foto: Madeleine Schoder

Die Schweiz stösst bei der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten zunehmend an ihre Grenzen. Um das Personal in den Empfangszentren des Bundes zu entlasten, beantragte das Justiz- und Polizeidepartement einen Assistenzdienst der Armee. Am Montag gab der Nationalrat grünes Licht für den Einsatz von 500 Soldaten zugunsten des Staatssekretariats für Migration (SEM).