Tagestipp: Mansarde Stadttheater – Von der Liebe und der Politik Die Autorin Bell Hooks war eine Vordenkerin des Antirassismus und Feminismus – Bühnen Bern führt nun eine szenische Lesung aus ihren Werken vor.

Rund 40 Bücher hat die Autorin Bell Hooks geschrieben – sie starb im Dezember 2021. Foto: Getty Images

Sie wurde 1952 geboren, mitten in das noch segregierte Kentucky. Gloria Jean Watkins, auch als Bell Hooks bekannt, durfte nur eine Schule für schwarze Kinder besuchen, bevor sie später Englisch an der renommierten Stanford-Universität studierte und später dort auch unterrichtete. In ihren Büchern fokussierte sich die preisgekrönte Autorin auf Rassismus, Feminismus, Kapitalismus und Liebe – dabei wollte sie stets aufzeigen, wie unterschiedliche Diskriminierungsformen miteinander verwoben sind. Nun erweckt die Schauspielerin Genet Zegay an einer szenischen Lesung in der Mansarde des Stadttheaters ihre Worte zum Leben. (jek)

