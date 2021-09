Auftritt der EU-Kommissionspräsidentin – Von der Leyen will die Gesundheit europäisieren Mit viel Pathos hat die Kommissionschefin bei ihrer Rede zur Lage der EU den späten Erfolg in der Pandemiebekämpfung gepriesen. Interessant ist, welche Themen sie nicht angesprochen hat. Stephan Israel aus Brüssel

Ursula von der Leyen bei der traditionellen Rede zur Lage der Europäischen Union vor dem EU-Parlament in Strassburg. Foto: Yves Herman/AFP

Ursula von der Leyen hat in ihrem einstündigen Auftritt zur Lage der Europäischen Union vor dem Plenum des EU-Parlaments in Strassburg fast jedes Thema gestreift. Interessant ist, was in dem gut einstündigen rhetorischen Rundumschlag mit keinem Wort vorkam: Weder die Mühen mit dem Brexit-Deal noch die gescheiterten Verhandlungen mit der Schweiz waren für Ursula von der Leyen der Rede wert.

Die starke Frau in Brüssel will lieber nach vorn schauen. Bei Ursula von der Leyen geht es immer auch ums Image, um den grossen Wurf, die Zukunftsprojekte, Europas Rolle in der Welt. Da haben das Hickhack mit London oder Endlosgespräche mit Schweizer Bundesräten keinen Platz. Der Brexit ist abgehakt, auch wenn die Umsetzung der Vereinbarungen mit London von Misstönen begleitet ist. Das vermurkste Schweizer Dossier hat Ursula von der Leyen von ihren Vorgängern geerbt. Da gibt es keine Lorbeeren zu holen. Die Kommissionschefin hat sich geschworen, hier kein politisches Kapital mehr zu investieren.