Bergbahn Betelberg öffnet – Von der Lenk bis zur Grimsel In den nächsten Tagen starten weitere Bergbahnen im Oberland in die Sommersaison. Bruno Petroni

Die Gondelbahn Lenk–Betelberg. Foto: PD

Nachdem am Wochenende bereits viele Bergbahnen im Berner Oberland ihren Sommerbetrieb aufgenommen haben, öffnen im Verlaufe dieser Woche auch die Lenk-Bergbahnen ihre erste Anlage. Ab Donnerstag, 10. Juni ist Betelberg Lenk–Stoss–Leiterli in Betrieb. Für die Zehner-Gondelbahn Stand-Xpress Metsch dauerts noch ein Weilchen – dort wird am 2. Juli in den Sommer gestartet (jeweils Donnerstag bis Sonntag).