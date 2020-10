Promi-Kandidatur in Rubigen – Von der Laufstrecke ins Gemeindehaus Marathonläuferin Maja Neuenschwander will Gemeinderätin von Rubigen werden. Sie kommt aus einer BDP-Familie, tritt aber als Parteilose an. Johannes Reichen

Maja Neuenschwander will in die Gemeindepolitik einsteigen. Foto: Franziska Rothenbühler

Bis jetzt trug Maja Neuenschwander regelmässig Startnummern. Mal die 151, mal die 7, mal die 1. Jetzt trägt sie die Kandidatinnennummer 02.03. Auf der Liste der BDP kandidiert Neuenschwander für den Rubiger Gemeinderat, die Wahl findet am 29. November statt. Neuenschwander, Schweizer Rekordhalterin im Marathon, will in die Politik einsteigen.

Erst am Mittwoch gab die 40-Jährige ihren Rücktritt als Spitzensportlerin bekannt. «Kürzertreten», so nennt sie diesen Schritt, denn das Laufen werde weiterhin zu ihrem Leben gehören. Sie könne ihr Pensum als Leiterin des Projekts «Frauen und Spitzensport» beim Verband Swiss Olympic ausbauen, gab sie als Begründung an. Mit diesem Job hänge auch ihre Kandidatur zusammen, sagt die Historikerin.