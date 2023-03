Schertenlaib & Jegerlehner – Von der Kanzel auf die Bühne des KKThun Noch eben predigte Gerhard Tschan von der Kanzel der Thuner Stadtkirche. Nun ist er mit Michel Gsell alias Schertenlaib & Jegerlehner zu Gast im KKThun. Barbara Donski

Schertenlaib & Jegerlehner sind am Samstag beim Kultursoufflé in Thun zu Gast. Foto: PD / Reto Camenisch

Es war ein Satz in einem Interview dieser Zeitung im vergangenen November. Der Kleinkünstler Gerhard Tschan sprach davon, dass er eigentlich ganz gern einmal von der Kanzel predigen möchte. Die Thuner Pfarrerin Rebekka Grogg nahm ihn beim Wort – und so kam es, dass Gerhard Tschan in der bis auf den letzten Platz besetzen Thuner Stadtkirche eine Laienpredigt hielt.