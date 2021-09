Filmemacher aus Gstaad – Von der Bieridee zum preisgekrönten Film Alex Stalders erster Film «Marauder» hat 17 internationale Filmpreise abgeräumt. Aktuell dreht der Gstaader Filmemacher seinen zweiten Film. Kerem S. Maurer

Der 37-jährige Filmemacher Alex Stalder aus Gstaad flankiert von seinen Maraudern. Foto: Kerem S. Maurer

Er ist ein Filmnerd und Filmemacher aus Leidenschaft: Alex Stalder aus Gstaad. Sein Atelier, in dem er die gedrehten Tracks zu einem Film zusammenschneidet und mit Spezialeffekten garniert, wird von einem Schreibtisch mit drei Computerbildschirmen beherrscht. Daneben nimmt ein riesiger TV-Screen fast die gesamte Stirnseite in Beschlag. An der rechten Wand stapeln sich in Regalen unzählige DVDs.

Zwei mannsgrosse Marauders in Gefechtsmontur erwecken neben dem Eingang den Eindruck, eben erst von blutigen Einsätzen auf der Chüblialp zurückgekehrt zu sein. Und an der vierten Wand neben dem Eingang reihen sich siebzehn internationale Filmpreise aneinander. Auszeichnungen, mit denen kaum jemand gerechnet hatte, am allerwenigstens Alex Stalder selbst.