Vegane Bäckerei in Steffisburg – Von der Bankerin zur Rohkost-Köchin Sofia Rab bäckt Brot und kreiert Patisserie – vegan, biologisch und ohne Hefe. Damit trifft sie den Nerv der Zeit. Dieser Zeitung verrät sie ein weihnachtliches Rezept. Janine Zürcher

Sofia Rab hat die Schokoladentorte aus ihrem neuen Kochbuch kreiert. Diese wird nicht gebacken. Dazu hat Rab Sablés mit Schokoladenmousse-Topping und Chai Latte zubereitet. Patric Spahni

In ihrer Backstube im Keller des Verkaufsladens der Manufaktur Naturkostbar an der Bahnhofstrasse 3 bietet Sofia Rab Tee an. Auf der Arbeitsfläche stehen Küchenmaschinen in verschiedenen Grössen, und Früchte, Schokolade, Nussmuse und allerhand weitere Leckereien liegen bereit. Gleich wird sie hier ein weihnachtliches Tortenrezept aus ihrem neuen Kochbuch zubereiten und Einblick in ihr kreatives Schaffen geben.