Zu Besuch bei den Segelfliegern in Zweisimmen – Von der anderen Perspektive auf die Welt Segelfliegen ist ein faszinierendes, aber zeitaufwendiges Hobby. Ein Besuch bei der Alpinen Segelfluggruppe Zweisimmen im Rahmen unserer Serie «Mir hei e Verein». Jürg Alder

Philipp Becker (vorne) ist mit einem Kollegen im Doppelsitzer unterwegs. Eben sind die beiden kreisend bis an die Untergrenze einer Kumulus-Wolke gestiegen. Sie hat ihnen den Aufwind signalisiert, mit dem sie mehrere Hundert Meter Höhe gewonnen haben. Foto: Philipp Becker

«An einem guten Tag kommt man 500 Kilometer weit, an einem schlechten ist man froh, wenn man überhaupt vom Platz wegkommt.» Das sagt Philipp Becker, bis vor kurzem Präsident der Alpinen Segelfluggruppe Zweisimmen (ASGZ). Segelflug – eine kaum bekannte Sportart. Wahrnehmbar höchstens mal auf einem Berggipfel, wenn dieses charakteristische Pfeifen über dem Kopf ertönt. Man schaut hinauf und sieht in der Bläue des Sommertages ein weiss glänzendes Flugzeug mit eindrücklicher Flügelspannweite, das nach einigen Kreisen in der Ferne entschwindet.