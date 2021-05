Barrage-Rückspiel Sion - Thun – Von den Leiden eines Fussballfans Es hätte ein Fussballwunder gebraucht, damit der FC Thun wieder in die höchste Spielklasse aufgestiegen wäre. Doch ein wahrer Fan lässt sich davon nicht unterkriegen. Barbara Schluchter-Donski

Glaubte bis zuletzt an den FC Thun: Redaktorin Barbara Schluchter-Donski auf der Tribüne des Stade de Tourbillon. Foto: Patric Spahni

«Ja, sicher», sage ich. «Sicher gehe ich an den Match.» Freunde und Familienangehörige schauen mich schon fast mitleidig an, als ich ihnen sage, dass ich an diesem schönen Sonntagnachmittag ins Wallis reise, um beim Barrage-Rückspiel des FC Sion gegen den FC Thun dabei zu sein. «Was willst du dort?», fragt manch eine, manch einer. «Die Sache ist doch gelaufen.»

Irgendwo tief in mir drin steckt noch die leise Hoffnung auf ein Fussballwunder.

Doch etwas in mir wehrt sich vehement gegen diese Vorstellung. Ein wahrer Fan, sage ich mir (aber ich gebe zu, es braucht auch mir selber gegenüber viel Überzeugungsarbeit), gibt nicht auf, bevor die Entscheidung wirklich Tatsache ist und das Resultat schwarz auf weiss auf der Anzeigetafel steht. Und ja, einen 1:4-Rückstand aus dem Hinspiel vom Donnerstag wettzumachen, ist kein Zuckerschlecken. Doch irgendwo tief in mir drin steckt halt doch noch die leise Hoffnung auf ein Fussballwunder.