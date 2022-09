Berner Sommeroperette – Von Bümpliz auf den Mond und zurück Der Mond gibt sich in der Sommeroperette ziemlich berlinerisch. Alles andere ist lokal – auch die starken Stimmen. Peter König

Ob das gut geht? Die Fahrt vom Sternensaal Bümpliz auf den Mond. Foto: Simon Schwab / PD

Zuerst ist man irritiert: Das soll eine Berliner Operette sein? Zu sehen ist eine Szenerie à la Gotthelf; Bauernhof, Frauen in Tracht und Männer im Chüjermutz. Eine Milchbrente, ein Teppichklopfer – fehlt nur noch das «bluemete Trögli». Wer da aber so resolut das Zepter führt, ist nicht Annebäbi Jowäger, sondern Witwe Schüpbach. Auch das klingt nicht wirklich nach Berlin, so wenig wie Stettler, Flückiger oder Ramseier. Offenbar haben die Leiter der Berner Sommeroperette, Michael Kreis und Simon Burkhalter, ihrem Stoff doch nicht ganz über den Weg getraut.

Zwar gehörte Paul Linckes Operette «Frau Luna» zu den beliebtesten ihres Fachs, und sie enthält lauter musikalische Hits. Aber die Handlung hatte schon immer wenig hergegeben, und manches aus dem Original ist heute aus der Zeit gefallen. Das kann man ändern, dachte sich Simon Burkhalter, und schrieb die Liedtexte neu. Die Rahmenhandlung spielt jetzt eben nicht mehr in Berlin, sondern in Bümpliz und im Köniztal. Aus Witwe Pusebach wurde Schüpbach, aus Steppke Stettler. Auf dem Mond aber ist fast alles gleich, und aus dortiger Perspektive kann man ja Berlin von Bern ohnehin kaum unterscheiden. In einem abenteuerlichen Jules-Verne-Gefährt, einem Jauchefass mit Holzski als Propeller, heben die Erdlinge ab und landen wirklich auf dem Mond. Wo es dann aber recht irdisch und eben auch berlinerisch zugeht: Man kann durchaus an eine Revue im Friedrichstadt- oder im Admiralspalast denken, wenn die Mondelfen munter durcheinanderwirbeln (Choreografie: Stefanie Verkerk und Martin Schurr, Kostüme Manon Criblez).

Berner Schlager-Variationen

Getanzt und gesungen wird unterhaltsam, professionell, lustig. Manchmal ist es auch allzu lustig, einige Gags wirken aufgesetzt, weniger Klamauk wäre mehr gewesen. Trotzdem funktioniert die Kombination der Gotthelf-Welt und der Berliner Mond-Revue. Dialoge und Lieder, teils Bern-, teils Hochdeutsch, sind kurzweilig, die Musik reisst mit. Das Orchester – im Sternensaal immer auch eine Platzfrage – sitzt nun seitlich rechts auf der Empore, was dem Klang nur guttut; jede Finesse ist zu hören und erst recht das famose Saxofonsolo.

Michael Kreis am Pult ist ein Meister der Operette, die ja zur leichten Muse zählt, aber eben gar nicht leicht zu dirigieren ist. Federnd-elegant und präzis führt er durch die Schlager von «Schlösser, die am Monde liegen» (berückend vorgetragen von Rebekka Maeder als Marie) über «O Theophil» (Judith Lüpold als schmachtende Witwe Schüpbach) bis hin zu «Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe». Nur der grösste Hit musste Federn lassen; aus der «Berliner Luft» wurde ein «Berner Gring». Das ist der Version geschuldet, und Berlin hätte nicht gepasst, aber so wird ein sicherer Trumpf auch ein wenig verschenkt.

Gelungene Mondfahrt

Fast alle auf der Bühne haben lokale Bezüge, sie stammen aus der Gegend oder sind hier schon oft aufgetreten. Wolf Latzel als süffisanter Prinz Sternschnuppe, Léon Emanuel Moser als tuntiger Theophil, Yves Ulrich als überdrehter Mondgroom und Bärbel Doniat als bewegliche und höhensichere Stella bilden Frau Lunas Mondpersonal. Denn der von den Erdlingen gesuchte Mann im Mond ist ja eben eine Frau, Stefanie Verkerk; ganz im Stile einer Berlinerin der Goldenen Zwanziger. Ihr Werben um Fritz Stettler (einmal mehr ausgezeichnet: Michael Feyfar) bleibt jedoch erfolglos; dieser denkt nur an Marie. Rebekka Mäder wäre allein für diese eine Luxusbesetzung, sie ist aber auch die Venus (im Stück als Hommage der Bühne an Büne in der Schreibweise W. Nuss). Deren Stimme erliegen nun Stettlers Kollegen. Doch auch Ramseier (baritonal gepflegt: Simon Noah Langenegger) und Flückiger (Fabian Meinen mit schlankem Tenor) ziehen dann die Rückkehr zur Erde vor.

Damit passt am Schluss alles zusammen, und im Köniztal wartet Marie auf Stettler. Wie die Ehe Schüpbach-Flückiger verlaufen wird, kann man sich denken; Judith Lüpold, der Star des Abends, lässt hier keine Zweifel offen. Mondwelt und Bümpliz, das bleibt eine Gratwanderung. Dem souveränen Bühnenfuchs Simon Burkhalter gelingt sie weitgehend; der Saal ist bestens unterhalten. Aber auch wenn diese «Frau Luna» nicht ganz so aus einem Guss wirkt wie das «Weisse Rössl» oder die «Fledermaus»: Diese bisher wohl mutigste Produktion der Sommeroperette lohnt den Besuch im Sternensaal auf jeden Fall.

Fehler gefunden?Jetzt melden.