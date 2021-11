Was geht? Unsere Ausgehtipps der Woche – Von Budapest über Rom ins Totenreich Ein Jazzmusiker will den Weltfrieden hier und jetzt, eine Organistin reist durch halb Europa und sammelt Musikklänge – und die Berner Band Aeiou hat da so eine Idee von Synthiepop. Kulturredaktion

Christoph Simon – die richtigen Worte für fast alles

Er hält den komischen Ball flach, aber nicht wenige halten ihn für einen «begnadeten Humoristen»: Christoph Simon wurde 2018 mit dem renommierten «Salzburger Stier» ausgezeichnet. Foto: PD

Drei Menschen im VW-Bus: Sie suchen das Gute und Wahre und finden das Leichte und Katzenkörbe. Der Poet sucht Antworten. In seinem vierten Soloprogramm «Der Suboptimist» spannt Christoph Simon den Bogen vom verzagten Ich zum Universum. Der alte Hippie macht nicht mehr aus jedem Problem ein Problem. Er sagt: « Ich bin nicht alt. Ich bin nur schon sehr lange jung.» Und die Hausärztin stiehlt allen die Show. In weiteren Hauptrollen: Tigerbalsam, Herrenkühlschränke, Übermut und der Schweizer Nationalpark. Übrigens: Was man bisher nur hören und sehen konnte, gibt es nun auch zwischen zwei Buchdeckeln. «Der Suboptimist» (Knapp-Verlag) versammelt Simons vier Bühnenprogramme – witzig und bezaubernd wie vier kleine Romane. (lex)

Frank Peter Zimmermann – elektrisierender Reiseführer

Der deutsche Geiger Frank Peter Zimmermann ist Solist im BSO-Extrakonzert. Foto: PD

Die Strecke Budapest–Rom dauert mit dem Auto zwölfeinhalb Stunden. Wer mit den Ohren reist, schafft es in zwei: Im Extrakonzert mit dem Berner Symphonieorchester erklingen folkloristische Melodien und Rhythmen, die Béla Bartók auf Reisen durch Ungarn aufgespürt hat, neben Italienischem: Ottorino Respighi, 1936 in Rom verstorben, erinnert sich in zwei seiner sinfonischen Dichtungen an den Zauber römischer Pinien und Brunnen. Das BSO ergänzt mit Böhmischem von Bohuslav Martinu. Als Solist wirkt Franz Peter Zimmermann (Violine), am Dirigentenpult steht Enrique Mazzola. Dreissig Prozent der Einnahmen des Konzerts gehen an die Stiftung Corelina, die Kindern eine dringend nötige Herzoperation ermöglicht. (mks)

Peter Schärli – mit der Trompete zum Weltfrieden

Zwischen Schönheit und Wahnsinn: Der Trompeter Peter Schärli. Foto: PD

Dass in den Clubs der Welt gerade Corona-bedingter Konzertstau herrscht, zeigt sich ganz plastisch am Beispiel des Trompeters Peter Schärli. Wenn dieser in Bern zur Plattentaufe lädt, bezieht sich das auf ein Album, dem er inzwischen bereits ein neueres hat folgen lassen. «Peace Now!» heisst das Werk, das er im Dezember 2019 mit einer recht experimentierfreudigen Viererschaft eingespielt hat. Wie das Ausrufezeichen im Albumtitel impliziert, ist es ein eher aufmüpfig-forderndes als traumtänzerisches Album geworden. Mal wird hier der New-Orleans-Jazz dekonstruiert, mal gibts knackigen Groove-Jazz, mal Grenzen auslotende Free-Jazz-Rebellion. Bloss Langeweile ist nicht im Angebot. (ane)

Tom Kummer – per Limousine ins Totenreich

Ein moderner Orpheus auf Geisterfahrt: Tom Kummers neuster Roman kommt auf die Bühne. Foto: Keystone

Aus Kalifornien in die Schweiz übersiedelt, führt Tom ein Doppelleben: Sobald sein zwölfjähriger Sohn schläft, fährt er in einer Luxuslimousine ausländische Geschäftsleute und Diplomaten durch die nächtliche Schweiz. Dabei erscheint ihm immer wieder seine verstorbene Frau in der Spiegelung der Windschutzscheibe. Das neueste Buch von Tom Kummer spielt im Jahr, als der Berner Autor seine Frau verloren hat. «Von schlechten Eltern» ist ein Roman der Trauer; er erzählt von der Geisterfahrt eines modernen Orpheus, der ein letztes Mal das Totenreich ansteuert. Die Bühnen Bern bringen Tom Kummers Buch nun als Uraufführung auf die Bühne, Regie führt Tilmann Köhler. (lri)

Annerös Hulliger – immer den Orgeln nach

Organistin aus Leidenschaft: Annerös Hulliger präsentiert ihren neusten Tonträger «Tanz Toccata Tanz». Foto: PD

Lüpfig gings wohl zu und her, wenn im Emmentaler Gasthof ihrer Eltern die Örgeler aufspielten. Da Annerös Hulliger hervorragend Klavier spielte, wurde auch sie gelegentlich gerufen, um die Gäste nach einem währschaften Sonntagsmahl mit ihren Tastentänzen zu unterhalten. Anziehender als das Piano war für sie aber die klangmächtige Orgel, der sie in der Dorfkirche begegnete. Sie wurde selber Organistin und reiste in den letzten 40 Jahren spielend und forschend durch Europa – immer den Orgeln nach. Auf «Tanz Toccata Tanz» hat sie Stücke aus vier Jahrhunderten eingespielt. Zum 30. Geburtstag der Goll-Orgel in der Französischen Kirche wird Hulliger die Königin der Instrumente damit ganz schön zum Tanzen bringen. (mks)

Aeiou – ein Züri-West-Mann macht Synthiepop

Komplexität auf engstem Raum: Die Gruppe Aeiou mit Oli Kuster (Mitte). Foto: PD

Kuno Lauener hat einst erzählt, dass er jeweils grosse Hemmungen hatte, seinen Züri-West-Kollegen neue Lieder vorzuspielen. Er habe stets das Gefühl gehabt, dass sich honorige Mitmusiker wie der damals als Keyboarder amtende Oli Kuster von seinen Songs heillos unterfordert fühlten. Nun stellt also der jazzgeschulte Oli Kuster seinerseits seine Idee von Pop vor. Und die klingt erst mal auch nicht sonderlich kompliziert. Von seiner Band Aeiou gibt es öffnende Refrains und perlende Synthesizer; Sängerin Karin Ospelt beschwört eine sonnige Souligkeit herauf. Beim zweiten Hinhören wird offenbar, dass diese Songs den Komplexitätsgrad herkömmlicher Züri-West-Songs dann doch übersteigen. Dieser Synthiepop steckt voller hübscher Details in Komposition und Produktion. (ane)

Jaimie Branch – eigene Wege mit ihrer Spezialwaffe

Die Trompeterin Jaimie Branch hält nichts von Grenzen und experimentiert mit Rock, Noise und Hip-Hop. Foto: PD

Ihr Debütalbum und auch ihre Band nennt Jaimie Branch «Fly or Die». Der Titel spielt auf das «Alles oder nichts»-Leben an, das sie führte, als sie zehn Jahre lang süchtig nach Heroin war. Heute ist sie eine neue Jazz-Hoffnung. Die 38-Jährige geht mit ihrer Trompete ganz eigene Wege. Punk-Jazz hat man ihre Auftritte schon genannt. Wahr ist, dass Jaimie Branch nichts von Grenzen hält und nonchalant mit Elektro, Rock, Noise und Hip-Hop experimentiert. «Special Weapon», Spezialwaffe, nennt sie ihre Trompete und trifft damit ins Schwarze. Mit ihrem atmosphärischen, überaus vielgestaltigen Debüt kommt die Ausnahmemusikerin aus Chicago nun nach Bern. (mbu)

