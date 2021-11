Workshops in der Bibliothek Spiez – Von Bibberichen und gedruckten Güeziförmli Die fünf Makerspace-Ateliers in der Regionalbibliothek Spiez bieten zwei Stunden kreatives Werken mit hochaktuellen Mitteln an. Anne-Marie Günter

Gregor Lütolf erklärt, was er per 3-D-Drucker mit den Punkten im Weihnachtsstern machen kann. Foto: Anne-Marie Günter

Minimotor, Batteriehalter, Kabelbinder, Lötkolben, Draht, Pfeifenputzer, Holzrädchen, Stifte, Glasperlen, Federn sowie Bohrer – und gewusst wie: Dann entsteht ein Bibberich und bibbert sich irgendwie vorwärts. Das heisst: Eine Art fantastisches Tierchen bewegt sich auf Kabelbeinen zitternd über eine Fläche, je nach Machart geradeaus oder im Kreis.

Gewusst, wie es geht, haben die beiden Gymnasiasten Nelio Flückiger und Sven Meininghaus. Sie leiteten am Mittwoch in der Bibliothek Spiez das Makerspace-Atelier Bibberich. Sind die neuen Geschöpfe fertig, werden sie fotografiert. Der kreativste Bibberich, der am 27. Oktober oder am 3., 17. und 24. November entstanden ist, wird prämiert.