Tagestipp: TootArd – Von Bern in die weite Welt TootArd heisst eine der erfolgreichsten Berner Bands der Gegenwart. Bloss kennen tut sie hier noch kaum jemand. Es wird höchste Zeit, dass sich das ändert. Ane Hebeisen

Im Dienste der arabischen Discomusik: TootArd. Foto: PD

Die Band TootArd hat ähnlich viele Spotify-Hörer wie Züri West, ihre Basis liegt beim Eigerplatz, und ihrer Musik ist ein gewisses Fernweh eigen. Eine richtig grosse Berner Band also, und doch ist es eher unwahrscheinlich, dass hier jemand ihre Songs mitsingt.

Denn so ganz Bern-typisch ist der Rest der Geschichte dann doch nicht: TootArd ist die Band der Brüder Hasan und Rami Nakheh, sie stammen von den Golanhöhen, wo Rami noch immer lebt, und ihre Musik orientiert sich eher an der arabischen Discomusik der frühen Achtzigerjahre als an Rockmusik für die Freunde der Alpenrose.

TootArd gilt als Bijou der weltoffenen Indieszene. Sie hat bereits an den wichtigsten Open Airs Europas gespielt, unter anderem am Glastonbury Festival. Nun macht sie halt in Thun. Es wird nur ein Zwischenhalt sein – danach gehts für ein paar Konzerte nach Japan.

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

