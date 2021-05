Vertragsverlängerungen bei YB – Von Ballmoos, Camara und Faivre bleiben bei den Young Boys Der BSC YB hat einen Tag vor seinem letzten Heimspiel der aktuellen Saison drei Vertragsverlängerungen bekanntgegeben.

Der Torhüter David von Ballmoos und YB bleiben sich treu. Foto: Raphael Moser

Die Verträge mit den Torhütern David von Ballmoos und Guillaume Faivre sowie mit Verteidiger Mohamed Ali Camara wurden verlängert. Dies teilte der BSC YB am Freitag mit. Der neue Vertrag von Von Ballmoos ist bis Sommer 2025 gültig, jener von Faivre bis Ende Juni 2022, und Camara verlängerte bis 2024.

Der ehemalige YB-Junior David von Ballmoos ist mit den Young Boys mittlerweile vier Mal in Serie Schweizer Meister geworden, hat 159 Ernstkämpfe bestritten und sich bestens entwickelt. Guillaume Faivre stiess vor dieser Saison vom FC Thun zu YB. Der 34-Jährige kam in der laufenden Saison in der Super League fünf Mal zum Einsatz und bestritt in der Europa League beide Achtelfinalpartien gegen Ajax Amsterdam. Der 23-jährige Mohamed Ali Camara ist seit drei Jahren bei YB und hat in 70 Spielen vier Tore erzielt.

