Der Bauexperte und Ex-Grossrat Daniel Trüssel sagt, wie es selbst an delikaten Orten gelingen kann, eine Heizzentrale ins Ziel zu bringen.

«Von Anfang an gehören Profis ins Boot»

Bauen in geschützten Ortskernen

Bei diesem Parkplatz in Gondiswil sollte eine Heizzentrale entstehen. Das Vorhaben erlitt Schiffbruch.

Herr Trüssel, in Gondiswil ist jüngst ein Fernwärmeprojekt gescheitert – in Gerzensee und Attiswil klemmt es ebenfalls. Sind Heizzentralen so eine heisse Sache?

Daniel Trüssel: Wenn solche Zentralen in geschützten Ortskernen gebaut werden sollen, erhöhen sich die Anforderungen sofort.