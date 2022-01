Wiler scheitert im Cup – Von Allmens Coup Wiler-Ersigen verliert in der Verlängerung, der EHC Thun im Penaltyschiessen und Franjo von Allmen holt dreimal Gold: News aus der Region. Peter Berger

Ein 0:3 aufgeholt

Enttäuschte Gesichter bei Wiler-Ersigen. Archivfoto: Deuring Photography

Der Cup-Viertelfinal bedeutet für Wiler-Ersigen Endstation. Die Berner machten am Samstag zwar in Graubünden gegen Malans innerhalb von zwei Minuten einen 0:3-Rückstand wett – Mühlemann, Persici und Dudovic trafen –, doch in der Verlängerung kassierten sie den entscheidenden Treffer. Damit ist im Halbfinal mit Floorball Köniz nur noch ein Berner Team vertreten.

In der Meisterschaft setzte sich am Sonntag Wiler-Ersigen mit 6:1 gegen Uster durch. Die Langnau Tigers dagegen verloren nach der 4:15-Pleite am Vortag gegen GC auch gegen Malans (3:5).

Huttwil bezwingt Lyss

In der Mysports League setzte sich Huttwil bei Lyss mit 2:1 durch. Der Ehrentreffer für die Seeländer fiel erst drei Minuten vor Schluss. Thun verlor derweil das erste Heimspiel im neuen Jahr. Die Oberländer unterlagen Düdingen im Penaltyschiessen. Die Entscheidung fiel erst nach dem 16. Versuch. Zum Matchwinner für die Freiburger avancierte Frédéric Jolliet. Der Topskorer hatte im Shutout alle drei Versuche gegen Thuns Goalie Leandro Frei verwertet. Wiki konnte Martigny nicht empfangen. Die Aaretaler befinden sich in Quarantäne.

Triple für von Allmen

Dreimal U21-SM-Gold für Franjo von Allmen. Bild: BOSV/zvg

Am Jakobshorn in Davos hat Franjo von Allmen für den BOSV einen historischen Triumph gefeiert. Der 20-Jährige aus Boltigen sicherte sich an der U-21-Schweizer-Meisterschaft das Gold-Triple in Abfahrt, Kombination und Super-G.

Peter Berger ist Sportredaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.