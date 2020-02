SC Langenthal vor Spiel 4 – Von allem eine Schippe mehr Der SC Langenthal will am Mittwoch den Sonntag vergessen machen und nach der 0:7-Klatsche in Olten wieder auf die eigenen Tugenden setzen. Peter Berger

Langenthals Hans Pienitz (rechts) kam am Sonntag gegen Oltens Dominic Weder zu spät. Das will der Verteidiger am Mittwoch wieder ändern. Claudio de Capitani (Freshfocus)

Am Sonntagabend hat der Favorit im Viertelfinal-Derby erstmals das erwartete Gesicht gezeigt. Der EHC Olten war agil, spielte druckvoll nach vorne und zeigte sich effizient. Weil der SC Langenthal auch noch äusserst unglücklich agierte, entstand eine 0:7-Pleite. Für SCL-Verteidiger Hans Pienitz ist das aber kein Grund zur Verunsicherung: «Es braucht vier Siege – und wir führen mit 2:1. Solche Spiele gibt es manchmal, auch wenn sie oft nicht so extrem enden.» Wie man den EHCO bezwinge, habe man in den ersten beiden Spielen gelernt, gleiches sei deshalb auch am Mittwoch möglich. «Es braucht einfach wieder mehr Biss und Wille. Checks machen, Tore schiessen – es braucht von allem wieder eine Schippe mehr.»

Für die Langenthaler ebenfalls zwingend ist eine Verbesserung im Über- und Unterzahlspiel. Während Olten vier Tore im Powerplay erzielte, gelang dem SC Langenthal nur eines. Das ist nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass die erste SCL-Linie mit Andrew Clark, Stefan Tschannen und Simon Sterchi derzeit wenig überzeugt, auch Sterchi gibt dies prompt und ohne Ausreden zu. «Wir haben bei fünf gegen fünf vier Tore kassiert und nur eines geschossen. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen», meint der Stürmer. Im Powerplay habe man nun ein bisschen umgestellt, so hoffe man, mit verdeckten Schüssen eher zum Erfolg zu gelangen. «Wir haben zuletzt mit Stefan Rüegsegger im Slot gespielt, und ich denke, dass das helfen könnte.» Sterchi kritisiert zudem, dass man am Sonntag zu soft gespielt und im Angriff nicht viel Zusammenhängendes kreiert habe. In Spiel vier soll nicht nur in der ersten Linie vieles wieder besser laufen.

Fehlstart vermeiden

Ein Grund, Trübsal zu blasen, sei die 0:7-Niederlage aber noch bei weitem nicht, findet der SCL-Stürmer, immerhin sei man weiterhin in Führung. «Wir haben bewiesen, dass wir Playoff-Hockey spielen und dass wir Olten bezwingen können.» Mit einer Leistungssteigerung sei dies erneut möglich, findet auch Stefan Tschannen. Als grössten Fehler vom Sonntag habe er indes den schwachen Start ausgemacht, wird dies korrigiert, sei schon vieles besser. «So darf man nicht beginnen. Zwei unnötige Strafen kassieren und Überzahlphasen des Gegners, die nur wenige Sekunden bis zum Torerfolg dauern – das geht nicht.» Zuletzt sei es aber auch so, dass Olten Qualifikationsdritter wurde und Langenthal lediglich auf Platz sechs rangiert war. «Mich überrascht es nicht, dass es 2:1 und nicht 3:0 steht. Olten ist weiterhin der grosse Favorit», sagt Tschannen. Für den SC Langenthal sei Panik jedoch unnötig, man habe nun die nächste gute Chance, um erneut aufzutrumpfen und die Serie in entscheidende Bahnen zu lenken. «Eigentlich hätte uns der Sieg nach der langen Verlängerung vom vergangenen Freitag Schwung geben sollen», weiss der Captain. Weil das nicht geschah, müsse auch ein 0:7 keine negativen Folgen haben. Sowieso beginnt in den Playoffs jeweils vor jedem Duell alles wieder bei null, auch diesmal.