Schwingen begeistert die Massen – längst ist aus dem einstigen Kräftemessen zwischen Sennen, Knechten und Bauern ein «Big Business» geworden. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Nationalsport im Kern noch immer so funktioniert wie vor 100 Jahren. Was es für Aussenstehende nicht immer einfach macht, den Durchblick zu behalten. Denn bei welchem Sport erhält der Verlierer schon Punkte? Und warum kann ein Schwinger ein Fest gewinnen, wenn er gar nicht im Schlussgang steht? In unserem Video zeigen wir Ihnen die wichtigsten Fakten und Besonderheiten zum Schwingen auf.