Post Wimmis – Von 42 auf 70 Wochenstunden Voraussichtlich im Frühjahr 2021 zügelt die Post in den Dorfladen.

Vor zwei Jahren präsentierten Barbara Siegenthaler (l.) und Filialleiterin Beatrice Henze den neu gestalteten Dorfladen Wimmis. Schon bald soll hier auch die Post ihre Dienstleistungen anbieten. Foto: Archiv

Seit längerer Zeit habe man nach einer Lösung «für eine gute und nachhaltige Postversorgung in Wimmis» gesucht, teilt die Post mit. Mit Ausnahme der Paketaufgabe seien in den letzten Jahren «deutlich weniger Postgeschäfte» am Schalter erledigt worden. Nun habe man entschieden, in Wimmis eine Filiale mit Partner im Dorfladen an der Hauptstrasse 36 zu eröffnen, und zwar voraussichtlich im Frühjahr 2021.

Die Post-Dienstleistungen werden wie folgt zur Verfügung stehen: von Montag bis Freitag von 6 bis 12.15 Uhr und 13.30 bis 18.45 Uhr, samstags von 7 bis 16 Uhr und sonntags von 8 bis 11.30 Uhr. Dies bedeutet gemäss Mitteilung eine Steigerung von bisher 42 auf 70 Wochenstunden.

Weiter bietet die Post sowohl Privatkunden als auch Gewerbetreibenden den kostenlosen Service «Bareinzahlung und –auszahlung am Domizil» an. Damit kann die Kundschaft ihren Zahlungsverkehr weiterhin mit Bargeld an der Haustüre direkt beim Briefträger erledigen oder sich Geld von ihrem Postkonto auszahlen lassen.

pd/aka